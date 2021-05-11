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"Закрылись, успокаивали детей": Учитель рассказал, как спасал школьников во время стрельбы в Казани

По словам педагога, открыли дверь в класс они только бойцам СОБРа, которые организованно вывели всех через коридор.

11 мая 2021, 16:10
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Учитель русского языка рассказал, как действовал во время атаки на школу. Видео © LIFE

Учитель русского языка Роман Гузинфельт вёл урок у восьмого класса на втором этаже, когда в казанской школе раздалась стрельба. Он запер кабинет и запретил детям подходить к окнам. Чтобы избежать паники, педагог успокаивал детей словами "Надо ждать. Всё будет нормально".

"Я вёл урок на втором этаже. Услышали хлопки, похожие на взрывы. Мы закрыли классы и окна. Не разрешили детям подходить туда (к окнам. — Прим. Лайфа). Сказали им присесть вдоль стены. Потом бойцы СОБРа обошли школу, мы им открыли двери, и они нас организованно вывели через коридор. Было лёгкое задымление. Детей я успокаивал, чтобы не было паники", — рассказал Лайфу учитель русского языка.

"Закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей": Школьники рассказали Лайфу о стрельбе в казанской гимназии

"Закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей": Школьники рассказали Лайфу о стрельбе в казанской гимназии

Ранее Лайф писал об учительнице, которая спасла детей во время стрельбы в гимназии № 175. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Ученица казанской гимназии: Раненые старались сдерживать стоны, чтобы было тихо

Ученица казанской гимназии: Раненые старались сдерживать стоны, чтобы было тихо

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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