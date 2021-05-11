"Закрылись, успокаивали детей": Учитель рассказал, как спасал школьников во время стрельбы в Казани

Учитель русского языка Роман Гузинфельт вёл урок у восьмого класса на втором этаже, когда в казанской школе раздалась стрельба. Он запер кабинет и запретил детям подходить к окнам. Чтобы избежать паники, педагог успокаивал детей словами "Надо ждать. Всё будет нормально".

"Я вёл урок на втором этаже. Услышали хлопки, похожие на взрывы. Мы закрыли классы и окна. Не разрешили детям подходить туда (к окнам. — Прим. Лайфа). Сказали им присесть вдоль стены. Потом бойцы СОБРа обошли школу, мы им открыли двери, и они нас организованно вывели через коридор. Было лёгкое задымление. Детей я успокаивал, чтобы не было паники", — рассказал Лайфу учитель русского языка.