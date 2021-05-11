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Глава Татарстана навестил в больнице раненных при стрельбе в школе детей

Врачи пока не видят необходимости в эвакуации пострадавших учеников казанской гимназии на лечение в Москву.

11 мая 2021, 15:47

Глава Татарстана навестил в больнице раненных при стрельбе в гимназии детей

Видео © LIFE

Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении министров здравоохранения и просвещения посетил республиканскую детскую клиническую больницу, куда были доставлены раненные при стрельбе в гимназии. В частности, он пообщался с учеником второго класса, который повредил ногу, выпрыгнув из окна.

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"Мы спрыгнули с первого этажа, потому что такой сильный взрыв был. У нас в классе окна выбило, я только успел спрыгнуть",  рассказал мальчик.

Минниханов поинтересовался, болит ли у юного пациента место перелома, и заверил, что всё обязательно пройдёт.

Отметим, что в эту больницу следуют и врачи отряда "Центроспас" МЧС России. В ходе консилиума будет принято решение о транспортировке пострадавших на лечение в Москву бортом МЧС, но, по предварительной информации, такой необходимости сейчас нет.

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Лайф уже сообщал, что на данный момент состояние шести пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё двоих — как крайне тяжёлое. Из крайне тяжёлых один ребёнок нетранспортабелен, но ему уже провели операцию.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, 9 человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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