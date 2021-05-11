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Медведчук рассказал о результатах обыска у него и своём местонахождении

Украинский политик также подчеркнул, что не собирается прятаться от правосудия.

11 мая 2021, 21:20
<p>Виктор Медведчук. Фото © <a href="http://vybor.ua/authors/5.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Общественное движение "Украинский выбор — право народа"</a></p>

Виктор Медведчук. Фото © Общественное движение "Украинский выбор — право народа"

Глава политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук рассказал о результатах обыска у него в офисе и дома. Ничего противозаконного силовики не нашли. Его слова приводятся на сайте политической организации.

"Выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", — отметил украинский политик.

Медведчук уверен, что истинной целью обысков было вручение ему "сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене". Он при этом рассказал, что в данный момент находится на территории Украины и не собирается прятаться от правосудия. Глава ОПЗЖ добавил, что будет принимать участие во всех законных следственных действиях.

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В марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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