Петербуржцев предупредили о нашествии комаров летом
Для предотвращения распространения малярии специалисты Роспотребнадзора ведут активную борьбу с насекомыми.
Фото © Pixabay
В Санкт-Петербурге и его окрестностях сложилась благоприятная среда для размножения комаров: снежная зима, прохладная весна и частые дожди. Поэтому жителям региона следует быть готовыми к нашествию кровососов этим летом, предупредил энтомолог Алексей Харин.
"Всё это приводит к тому, что стоячая вода в лужах и болотах пересохнет не скоро, а значит, комары будут успешно плодиться", — рассказал Алексей Харин газете "Петербургский дневник".
По словам эксперта, в Ленобласти в холодное лето успевают вырасти два поколения комаров, а в жаркое — три. Для предотвращения распространения малярии специалисты Роспотребнадзора ведут активную борьбу с насекомыми. Например, обрабатывают специальными препаратами озёра, где комары наиболее охотно откладывают личинки. Таких озёр немного, так как комары не обитают в водоёмах, в которых уже живут стрекозы и водяные жуки.
Как уточняет Харин, подготовка к сезону начинается с обработки энтомологами территорий детских лагерей, после чего наступает очередь парков.
Ранее Лайф писал о том, что диетолог оценила идею появления в России еды из мяса насекомых.
Лента новостей
Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях
сегодня в 20:37
Король рынка: экономист исключил вероятность отказа Европы от российского газа
сегодня в 20:26
Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС
сегодня в 19:59
Выбор редакции
Россиян предупредили о скором нашествии комаров
"Рок жив!" "Нашествие" пройдёт в прежнем формате, но на новом месте
Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях
Король рынка: экономист исключил вероятность отказа Европы от российского газа
В Бахрейне одобрили экстренное применение вакцины "Спутник лайт"
Комментариев: 0