Петербуржцев предупредили о нашествии комаров летом

В Санкт-Петербурге и его окрестностях сложилась благоприятная среда для размножения комаров: снежная зима, прохладная весна и частые дожди. Поэтому жителям региона следует быть готовыми к нашествию кровососов этим летом, предупредил энтомолог Алексей Харин.

"Всё это приводит к тому, что стоячая вода в лужах и болотах пересохнет не скоро, а значит, комары будут успешно плодиться", — рассказал Алексей Харин газете "Петербургский дневник".

По словам эксперта, в Ленобласти в холодное лето успевают вырасти два поколения комаров, а в жаркое — три. Для предотвращения распространения малярии специалисты Роспотребнадзора ведут активную борьбу с насекомыми. Например, обрабатывают специальными препаратами озёра, где комары наиболее охотно откладывают личинки. Таких озёр немного, так как комары не обитают в водоёмах, в которых уже живут стрекозы и водяные жуки.

Как уточняет Харин, подготовка к сезону начинается с обработки энтомологами территорий детских лагерей, после чего наступает очередь парков.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог оценила идею появления в России еды из мяса насекомых.

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