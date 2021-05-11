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В Бахрейне одобрили экстренное применение вакцины "Спутник лайт"

6 мая препарат был официально зарегистрирован в Минздраве РФ.

11 мая 2021, 20:11
<p>Фото © ТАСС / EPA / CHAMILA KARUNARATHNE</p>

Фото © ТАСС / EPA / CHAMILA KARUNARATHNE

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение однокомпонентной российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт". О решении властей королевства сообщает BNA.

Экстренное применение вакцины одобрено государственным управлением в сфере здравоохранения Бахрейна. Регулятор основывался на данных о российском препарате и исследованиях, доказавших его высокую эффективность.

Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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