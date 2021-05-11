В Бахрейне одобрили экстренное применение вакцины "Спутник лайт"

Экстренное применение вакцины одобрено государственным управлением в сфере здравоохранения Бахрейна. Регулятор основывался на данных о российском препарате и исследованиях, доказавших его высокую эффективность.

Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.