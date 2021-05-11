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Нутрициолог рассказала, из чего приготовить полезную окрошку

По словам врача, для пользы организма нужно использовать отварное мясо, а заправлять блюдо лучше кисломолочным продуктом.

11 мая 2021, 17:31

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В окрошку лучше добавлять отварное мясо птицы или говядину, а также свежие овощи и зелень. Блюдо по такому рецепту принесёт пользу организму. Об этом "Звезде" рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Для заправки полезнее будет кефир или сыворотка. По словам врача, "молочный источник белка даст больше питательных элементов для клеток организма".

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"Заправлять её лучше кефиром, потому что это дополнительные незаменимые аминокислоты, молочный источник белка, нежели квас", — заявила Ольга Деккер.

Специалист также назвала главную опасность кваса. По её словам, нельзя проверить, по каким технологиям он произведён. Поэтому при выборе напитка покупателю приходится доверять производителю.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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