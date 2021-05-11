Нутрициолог рассказала, из чего приготовить полезную окрошку

В окрошку лучше добавлять отварное мясо птицы или говядину, а также свежие овощи и зелень. Блюдо по такому рецепту принесёт пользу организму. Об этом "Звезде" рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Для заправки полезнее будет кефир или сыворотка. По словам врача, "молочный источник белка даст больше питательных элементов для клеток организма".

"Заправлять её лучше кефиром, потому что это дополнительные незаменимые аминокислоты, молочный источник белка, нежели квас", — заявила Ольга Деккер.

Специалист также назвала главную опасность кваса. По её словам, нельзя проверить, по каким технологиям он произведён. Поэтому при выборе напитка покупателю приходится доверять производителю.

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