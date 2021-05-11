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Авто влетело в пешеходов в Екатеринбурге, семь человек пострадали

Это произошло в результате столкновения двух машин, одну из которых отбросило на прохожих.

11 мая 2021, 17:25

Фото © "ВКонтакте" / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Авто влетело в пешеходов в Екатеринбурге. Видео © "ВКонтакте" / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Возле оперного театра в Екатеринбурге столкнулись две машины, одна из них от удара вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе дети и пожилые люди.

"На перекрестке Ленина — Мамина-Сибиряка произошла авария. Сообщается о семи пострадавших, двое из них — дети. Один пешеход — в тяжёлом состоянии", — рассказали Лайфу в ГИБДД.

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По данным паблика в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург", у семилетнего мальчика диагностирован ушиб колена. Другой ребёнок одиннадцати лет получил тяжёлое сотрясение. Женщина 80 лет госпитализирована в тяжёлом состоянии. 87-летняя женщина получила черепно-мозговую травму (ЧМТ) и сотрясение. Также в больнице оказался 32-летний мужчина с переломом ноги и ЧМТ.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в жутком ДТП в Хакасии, где "лексус" на скорости влетел в ограждение. Также в результате аварии, произошедшей на дороге, где идёт ремонт, пострадало ещё трое. При этом от автомобиля осталась груда покорёженного металла.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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