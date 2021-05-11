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На мэра города Орла завели дело о халатности из-за наименования улиц

Он выразил уверенность в том, что следствие разберётся в сложившейся ситуации.

11 мая 2021, 17:07
<p>Фото © Орловское региональное отделение "Единой России"</p>

Фото © Орловское региональное отделение "Единой России"

В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщил сам глава города в беседе с "Интерфаксом".

"Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность. — Прим. ред.) по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц", — объяснил Парахин.

Он уверен, что следствие беспристрастно разберётся в ситуации.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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