На мэра города Орла завели дело о халатности из-за наименования улиц
Он выразил уверенность в том, что следствие разберётся в сложившейся ситуации.
Фото © Орловское региональное отделение "Единой России"
В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщил сам глава города в беседе с "Интерфаксом".
"Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность. — Прим. ред.) по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц", — объяснил Парахин.
Он уверен, что следствие беспристрастно разберётся в ситуации.
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