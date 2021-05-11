"Собирают, как конструктор "Лего": Пострадавшая в ДТП с блогером Билом рассказала о самочувствии
Поблагодарив врачей Пироговки, она отметила, что не помнит произошедшей аварии и очень скучает по своей семье.
Всё, что осталось от авто пострадавшей. Фото © LIFE
Самочувствие стало лучше, но впереди ещё много работы по восстановлению. Об этом в беседе с kp.ru рассказала Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била.
"Самочувствие лучше, чем в коме. Но работы ещё много предстоит", — отметила Артёмова.
По её словам, врачи-нейрохирурги дают положительный прогноз, поскольку чувствительность ног не пропала, однако как минимум в ближайшие полгода женщине нельзя будет даже пытаться вставать. Впоследствии она пересядет в коляску, поэтому на руки будет повышенная нагрузка. В настоящее время с Артёмовой каждый день по несколько часов работает инструктор. Ей необходимо много трудиться для дальнейшего прогресса.
"Сама я сейчас почти ничего не могу. Помогает сиделка. Меня собирают по частям, как конструктор "Лего", — объяснила Артёмова.
Женщина совсем не помнит произошедшей аварии. Она очнулась 5 апреля в реанимации. Подробно о событиях того рокового дня Мария узнала из новостей, когда ей принесли телефон.
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"Я не помню дорогу, наверное, за три-четыре километра до этого места. Я не помню, как меня доставали. Я сразу впала в кому. Я помню только, как 5 апреля очнулась в реанимации... Помню, что я ехала из дома по делам. Это было утро. А какой день недели был — не помню", — отметила женщина.
Увидев фото своей машины, Артёмова очень удивилась тому, что после такой аварии можно выжить. Она поблагодарила врачей Пироговки, которые боролись за её жизнь, и подчеркнула, что в больнице работает очень много медиков, которые по возрасту чуть старше Эдварда Била и которые постоянно совершают подвиг спасения других.
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"Удивительные ребята, которые преданы своей профессии. Получается, что они в юном возрасте, будучи ещё школьниками, определились, что хотят стать медиками, хирургами, реаниматологами. Насколько же нужно любить человеческую жизнь и людей? Это очень трудный путь. У меня к ним огромное уважение. Почти все мои врачи младше меня!" — сказала Артёмова.
По словам женщины, Эдварду Билу запрещено с ней контактировать, поскольку он фигурант уголовного дела. До аварии Мария Артёмова не знала о его существовании. По её словам, непонятно, почему блогер решил гонять по улицам Москвы, где средняя скорость равна 40 км/ч.
"Городские дороги — это не место для гонок. У него же жена есть, ребёнок. Он же сделал когда-то достаточно взрослый шаг, взял на себя ответственность, заведя семью. Наверное, должна была поменяться система ценностей? Ну хочется ему ездить на большой скорости — занялся бы профессиональными гонками, носился бы на гоночных трассах", — отметила пострадавшая.
С семьёй Артёмова общается посредством видеосвязи в приложении WhatsApp, но дети не знают подробностей случившегося.
"Маленький сын плачет, когда меня видит. Старшей дочери — ей семь лет, она ещё в детский садик ходит — не сказали, что это была авария. Она только знает, что мама сейчас в больнице и что у мамы "болит животик". Без подробностей. Очень скучаю по ним! Но мне не хочется показываться перед детьми в таком виде, не хочется показывать, что мама такая беспомощная и даже не сможет взять их сейчас на руки", — поделилась Артёмова.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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