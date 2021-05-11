Учёные назвали симптомы ковида, повышающие риск летального исхода в шесть раз

Риск смерти пациента с коронавирусом при наличии у него неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Такой вывод сделали учёные по результатам глобального международного исследования, которое проходило в 133 лечебных организациях в 13 странах на разных континентах. Данные опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В статье сообщается, что из 3744 госпитализированных проблемы неврологического плана имели 82: каждый четвёртый жаловался на головную боль, а почти треть теряла обоняние и вкусовые ощущения. У почти половины пациентов с неврологическими диагнозами наблюдалась энцефалопатия, причём у некоторых из них далее следовала кома или инсульт. У других наблюдалось изменённое сознание.

Также учёные установили, что, если до заболевания коронавирусом у пациента наблюдались проблемы неврологического плана, это вдвое увеличивало риск развития их осложнений. А наличие любых неврологических симптомов CoViD-19, в том числе потеря обоняния, повышало риск смерти человека в шесть раз. Отмечалась также долгая реабилитация у перенёсших болезнь пациентов с неврологическими симптомами.

"Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас", — говорится в материале учёных.

Ранее Лайф называл целый ряд симптомов, которые прямо или косвенно указывают на развитие у ребёнка тяжёлой формы новой коронавирусной инфекции.

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