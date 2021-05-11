В АТОР рассказали, какие страны уже разрешили въезд привитым "Спутником V" россиянам
Однако для прохождения границы могут понадобиться дополнительные медицинские документы.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Наличие сертификатов о вакцинации позволит россиянам спокойно пересекать границу с некоторыми государствами. О деталях рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с радио "Комсомольская правда".
В некоторых странах, как, например, на Кипре, перед поездкой необходимо заполнить электронную анкету для посещения общественных мест. Можно также предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V". Последний документ готовы признать также в Греции, Болгарии и Хорватии. При этом переводить сертификат на английский язык не нужно — всё это доступно на сайте госуслуг.
"Наверняка другие страны тоже будут постепенно открывать нам туристические зелёные коридоры. Всегда надо помнить, что те, кто не вакцинирован, у них тоже есть равные возможности путешествовать в эти страны, так как признаётся ПЦР-тест на английском языке, а в ряде стран действует справка о том, что вы перенесли инфекцию", — отметил Горин.
Напомним, что во второй половине мая собственный "зелёный пропуск" для путешествий по стране введёт Италия.
Выбор редакции
В России выявили 8115 заразившихся коронавирусом за сутки
Турецкие отели не откажутся от системы "всё включено" после отмены локдауна
Кузнецова назвала верхом трусости стрельбу по детям в школе Казани
Лужи крови и разбитые стёкла: Лайф публикует видео последствий стрельбы в Казани
"Я всегда всех ненавидел": Студент, задержанный после стрельбы в Казани, бился в истерике на допросе
Комментариев: 0