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В АТОР рассказали, какие страны уже разрешили въезд привитым "Спутником V" россиянам

Однако для прохождения границы могут понадобиться дополнительные медицинские документы.

11 мая 2021, 11:20

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Наличие сертификатов о вакцинации позволит россиянам спокойно пересекать границу с некоторыми государствами. О деталях рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с радио "Комсомольская правда".

В некоторых странах, как, например, на Кипре, перед поездкой необходимо заполнить электронную анкету для посещения общественных мест. Можно также предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V". Последний документ готовы признать также в Греции, Болгарии и Хорватии. При этом переводить сертификат на английский язык не нужно — всё это доступно на сайте госуслуг.

"Наверняка другие страны тоже будут постепенно открывать нам туристические зелёные коридоры. Всегда надо помнить, что те, кто не вакцинирован, у них тоже есть равные возможности путешествовать в эти страны, так как признаётся ПЦР-тест на английском языке, а в ряде стран действует справка о том, что вы перенесли инфекцию", — отметил Горин.

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Напомним, что во второй половине мая собственный "зелёный пропуск" для путешествий по стране введёт Италия.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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