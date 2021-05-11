Король рынка: экономист исключил вероятность отказа Европы от российского газа

Европа не в состоянии отказаться от газа. Это самый безопасный и недорогой энергоресурс, что делает его королём рынка. Поэтому, несмотря на происки лоббистов, вторая нитка "Северного потока – 2" дотянется до Германии, заявил эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций, экономист Андрей Лобода.

Он прокомментировал заявление французского специалиста по энергетической геополитике Тьерри Бро, который подчеркнул, что российский газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

"Бро абсолютно прав: любые попытки США не смогут препятствовать реализации проекта. И в Европе, и особенно в США очень умело и искусно умеют считать деньги. Европа не в состоянии отказаться от газа — это самый безопасный и недорогой энергоресурс. Трубопроводный газ из России в ЕС — давно работающий и отлично зарекомендовавший себя среди западных потребителей успешный проект", — отметил Лобода в интервью РИА ФАН.

По его мнению, для экономического ренессанса в Европе энергетическое сотрудничество с Россией — неизбежность. Эксперт отметил, что предложение Польши поставлять газ в страны ЕС по маршруту, альтернативному "Северному потоку – 2", откликов с поддержкой от европейских потребителей не вызвало. Не окажут серьёзную конкуренцию российскому проекту и поставки по TANAP, а затем по Трансадриатическому газопроводу, равно как и поставки СПГ из США или Катара. Российский газ выгодно отличают низкие издержки производства, экологичность и невысокая стоимость транспортировки.

"Газпром" сегодня — это, пожалуй, самая недооценённая российская "голубая фишка". Котировки акций компании с начала года уверенно идут вверх. С ноября прошлого года по 11 мая акция этого газового гиганта подорожала со 184 до 241 рубля, то есть почти на 31%. С высокой вероятностью к концу года стоимость акции компании доберётся до уровня 280 рублей. И это ещё не предел", — говорит Андрей Лобода.

Эксперт отметил, что иностранные инвесторы давно держат бумаги "Газпрома" и не собираются из них выходить. Лобода также считает, что вторая нитка "Северного потока – 2" дотянется до берегов Германии во второй половине августа. И "потраченные десятки миллионов долларов на информационную войну и лоббистское давление на проект окажутся впустую потраченными во благо юридических компаний и структур PR ряда западных стран".

Тем временем о риске похоронить десятки миллиардов евро говорит посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он выразил надежду, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен ещё до выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

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