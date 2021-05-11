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Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС

В результате обстрелов в еврейском государстве четыре человека погибли, ещё 16 ранены.

11 мая 2021, 19:59

Пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС. Видео © Соцсети

Конфликт между Палестиной и Израилем не утихает. В результате ракетного удара со стороны ХАМАС на Трансизраильском нефтепроводе вспыхнул мощный пожар.

По данным местных СМИ, в результате атаки на Израиль погибло минимум четыре человека, ещё 16 получили различные ранения.

Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют людей из-за ракетного обстрела

Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют людей из-за ракетного обстрела

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Ранее сегодня боевое крыло ХАМАС объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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