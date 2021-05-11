Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Ранее сегодня боевое крыло ХАМАС объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.