Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС
В результате обстрелов в еврейском государстве четыре человека погибли, ещё 16 ранены.
Пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС. Видео © Соцсети
Конфликт между Палестиной и Израилем не утихает. В результате ракетного удара со стороны ХАМАС на Трансизраильском нефтепроводе вспыхнул мощный пожар.
По данным местных СМИ, в результате атаки на Израиль погибло минимум четыре человека, ещё 16 получили различные ранения.
Между Израилем и Палестиной обострился конфликт в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Ранее сегодня боевое крыло ХАМАС объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.
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