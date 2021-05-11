Палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива
По меньшей мере два человека погибли, десятки были ранены. Прекращена работа аэропорта имени Бен-Гуриона.
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В небе над Тель-Авивом было выпущено 130 ракет со стороны позиций палестинских радикалов. Об этом сообщил портал Donia Al-Watan.
В заявлении радикалов из боевого крыла движения ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" — говорится, что эта акция стала ответом на точечные удары израильской армии по жилым домам в секторе Газа. Обстрел города, как отметили радикалы, является "самым крупным".
В городе была объявлена воздушная тревога. По сообщениям издания The Times of Israel, минимум два человека погибли, десятки ранены. Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в одном из районов города Ашкелон. Аэропорт имени Бен-Гуриона прекратил приём самолётов, перенаправив рейсы на Кипр.
Взаимные обстрелы начались 9 мая. Изначально сообщалось о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, позже информировали ещё о семи. Сначала в Палестине заявили о девяти погибших, среди которых трое — подростки. Однако позже число убитых увеличилось до 20.
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