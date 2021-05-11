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Палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива

По меньшей мере два человека погибли, десятки были ранены. Прекращена работа аэропорта имени Бен-Гуриона.

11 мая 2021, 19:12

Видео © Соцсети

В небе над Тель-Авивом было выпущено 130 ракет со стороны позиций палестинских радикалов. Об этом сообщил портал Donia Al-Watan.

Боевое крыло ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю

Боевое крыло ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю

В заявлении радикалов из боевого крыла движения ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" — говорится, что эта акция стала ответом на точечные удары израильской армии по жилым домам в секторе Газа. Обстрел города, как отметили радикалы, является "самым крупным".

В городе была объявлена воздушная тревога. По сообщениям издания The Times of Israel, минимум два человека погибли, десятки ранены. Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в одном из районов города Ашкелон. Аэропорт имени Бен-Гуриона прекратил приём самолётов, перенаправив рейсы на Кипр.

Порядка 200 ракет выпустили по Израилю палестинские радикалы из Газы

Порядка 200 ракет выпустили по Израилю палестинские радикалы из Газы

Взаимные обстрелы начались 9 мая. Изначально сообщалось о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, позже информировали ещё о семи. Сначала в Палестине заявили о девяти погибших, среди которых трое — подростки. Однако позже число убитых увеличилось до 20.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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