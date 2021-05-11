Порядка 200 ракет выпустили по Израилю палестинские радикалы из Газы
Также сообщается о ликвидации оперативников из двух исламских группировок, действующих на территории Палестины.
Фото © EPA / ТАСС
Палестинские радикалы из сектора Газа за минувшую ночь выпустили по Израилю более двух сотен ракет. Такие данные привёл представитель израильской армии Джонатан Конрикус.
"Более 200 ракет выпущено из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь, порядка трети из них упало на территории самого сектора, десятки были перехвачены", — сказал он журналистам.
Он уточнил, что в ответ Армия обороны Израиля за 12 часов поразила порядка 140 военных целей радикалов в секторе, ликвидировав также около 15 оперативников группировок ХАМАС и палестинского "Исламского джихада".
Взаимные обстрелы начались 9 мая. Изначально сообщалось о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, позже сообщили ещё о семи. Сначала в Палестине заявили о девяти погибших, среди которых трое — подростки. Однако позже число убитых увеличилось до 20.
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