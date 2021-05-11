ВОЗ признала особую опасность "индийской" мутации ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена дать новую классификацию "индийской" мутации коронавируса. Об этом сообщила технический руководитель по реагированию на CoViD-19 ВОЗ Мария Ван Керкхове в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что штамм будет признан вызывающим беспокойство на глобальном уровне. До этого такой статус принадлежал "британской", "южноафриканской" и "бразильской" мутациям вируса.

"Индийский" штамм имеет целых три линии изменения по сравнению с оригинальным вирусом, позволив ему распространяться с гораздо большей скоростью. Именно это стало одной из главных причин включения его в перечень особо опасных.

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