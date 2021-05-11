ВОЗ признала особую опасность "индийской" мутации ковида
Ранее беспокойство на глобальном уровне вызывали лишь "британский", "южноафриканский" и "бразильский" штаммы.
Фото © ТАСС / Zuma
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена дать новую классификацию "индийской" мутации коронавируса. Об этом сообщила технический руководитель по реагированию на CoViD-19 ВОЗ Мария Ван Керкхове в ходе пресс-конференции.
Отмечается, что штамм будет признан вызывающим беспокойство на глобальном уровне. До этого такой статус принадлежал "британской", "южноафриканской" и "бразильской" мутациям вируса.
"Индийский" штамм имеет целых три линии изменения по сравнению с оригинальным вирусом, позволив ему распространяться с гораздо большей скоростью. Именно это стало одной из главных причин включения его в перечень особо опасных.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние дни буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших достиг отметки в 400 тысяч человек, а умирает ежедневно почти 4 тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Кроме того, те, кто пережил тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска редкой грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.
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