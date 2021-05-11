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Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

Ранее денонсацию соглашения одобрило российское правительство, а представителем главы государства в парламенте по этому вопросу стал замминистра иностранных дел.

11 мая 2021, 05:50
<p>Фото © ТАСС / Ладислав Карпов </p>

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу

Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу

Как сообщал Лайф, первые разговоры о денонсации Договора по открытому небу начались в начале этого года, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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