Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу
Ранее денонсацию соглашения одобрило российское правительство, а представителем главы государства в парламенте по этому вопросу стал замминистра иностранных дел.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу
Как сообщал Лайф, первые разговоры о денонсации Договора по открытому небу начались в начале этого года, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму.
Выбор редакции
Правительство одобрило выход России из Договора по открытому небу
Разработчики "Спутника V" призвали Словакию раскрыть детали контракта с Pfizer
В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в транспорте
Неизвестные открыли стрельбу в гимназии в Казани
Уставшая мама, которая посвятила себя детям, помолодела на 10 лет всего за неделю: фото до и после
Комментариев: 0