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Можно ли уехать в другой город при удалёнке: юрист дала пояснения

По её словам, в некоторых случаях смена места проживания может послужить поводом для увольнения.

11 мая 2021, 05:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В понятии дистанционной работы сказано, что человек трудится на неподконтрольной ему территории. Теоретически такой сотрудник может работать из любой точки мира. Как отметила юрист Елена Кожемякина, в новой версии Трудового кодекса прописан лишь порядок взаимодействия с таким работником.

"Но внутри него от всех деталей зависит, как и где будет работать сотрудник и как компания его сможет контролировать. Например, про время взаимодействия закон говорит чётко. Про территорию такого уточнения нет", — подчёркивает в беседе с "Российской газетой" Елена Кожемякина.

Более 85% компаний в России решили оставить сотрудников на удалёнке

Более 85% компаний в России решили оставить сотрудников на удалёнке

Она добавила, что основание для увольнения может быть, когда сотрудник сменил территорию работы и не может выполнять из-за этого обязанности. Юрист рекомендует работодателю в допсоглашении с сотрудником указывать конкретный город или регион. Так можно будет знать, "за какое время требовать возврата в офис по разовому вызову или в том случае, если удалёнка отменяется".

Ранее врач дала несколько советов о том, как не заработать невроз и головные боли на удалёнке. После завершения рабочего или учебного дня, во время которого приходилось долго смотреть в экран, лучше забыть на некоторое время о соцсетях и дать голове отдохнуть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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