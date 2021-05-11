"Никто не реагирует": Пьяная мать протащила дочку за волосы по городу. Видео © Соцсети

В социальных сетях появилось видео, как женщина тащит за волосы несовершеннолетнюю дочь. Это произошло в городе Искитиме Новосибирской области, прямо возле отделения полиции. Автор видео говорит, что "никто не реагирует" на такие методы воспитания. Горе-мамаша, по её словам, явно была пьяна. Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку.

"В городе Искитиме мать протащила за волосы школьницу по центру города. Инцидент попал на видео местной жительницы, которая опубликовала его в соцсетях", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что в рамках проверки действиям матери "будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребёнка". Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее в Прикамье в объектив камер попала пьяная женщина, которая гуляла во дворе жилого дома с ребёнком. Пользователи соцсетей призвали проверить, как эта женщина воспитывает своё чадо.

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