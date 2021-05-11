Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Никто не реагирует": Пьяная мать протащила дочку за волосы по городу

Такие методы воспитания стали поводом для следственной проверки. Может быть возбуждено уголовное дело.

11 мая 2021, 04:54

"Никто не реагирует": Пьяная мать протащила дочку за волосы по городу. Видео © Соцсети

В социальных сетях появилось видео, как женщина тащит за волосы несовершеннолетнюю дочь. Это произошло в городе Искитиме Новосибирской области, прямо возле отделения полиции. Автор видео говорит, что "никто не реагирует" на такие методы воспитания. Горе-мамаша, по её словам, явно была пьяна. Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку.

"В городе Искитиме мать протащила за волосы школьницу по центру города. Инцидент попал на видео местной жительницы, которая опубликовала его в соцсетях", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что в рамках проверки действиям матери "будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребёнка". Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В Белгороде маленький ребёнок прыгнул в холодную реку вслед за пьяной матерью — видео

В Белгороде маленький ребёнок прыгнул в холодную реку вслед за пьяной матерью — видео

Ранее в Прикамье в объектив камер попала пьяная женщина, которая гуляла во дворе жилого дома с ребёнком. Пользователи соцсетей призвали проверить, как эта женщина воспитывает своё чадо.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1