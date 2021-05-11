Малоимущих россиян призвали не заниматься инвестированием, есть другие методы заработать

Гражданам с низким уровнем заработка не рекомендуется заниматься инвестированием. Вклады в ценные бумаги при отсутствии достаточных средств для первоначальных вложений не принесут хорошей прибыли. Как отметил ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, для этого слоя населения есть другие методы.

"Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения. Инвестирование — для людей с доходами выше средних. Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить", — заявил Колганов в беседе с "Вечерней Москвой".

Колганов добавил, что малоимущим для повышения доходов может подойти открытие своего дела, для этого можно даже взять кредит. Однако гарантий никаких нет, поскольку есть большие риски, их диктует реальность рыночной экономики.

Также неплохим способом для заработка может стать подработка, но для этого, возможно, придётся переучиться. Хотя Колганов признаёт, что существенно увеличить доходы этот метод не даст.

Ранее финансист рассказал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей. Любые активы требуют внимания инвестора и правильного их распределения. Эксперты говорят, что пассивным доход может быть только условно.

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