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Скандал вокруг "Золотого глобуса": из-за демарша звёзд состав жюри срочно пересмотрят

Уже к концу месяца там обещают начать поиск новых экспертов. Также запустят разработку нового этического кодекса.

11 мая 2021, 05:18
<p>Фото © Gettyimages</p>

Фото © Gettyimages

Организаторы кинопремии "Золотой глобус" к началу августа пересмотрят свой состав. Это произойдёт в связи с нарастающим скандалом вокруг кинопремии.

"Мы приглашаем наших партнёров по отрасли к столу для работы с нами над реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом", — говорится на сайте премии.

Организаторы опубликовали план действий с конкретными датами и сроками. Согласно нему, по завершении работы в начале августа планируется выбрать новое руководство, а нынешнее сложит с себя полномочия.

Ранее целый ряд американских актёров решили отказаться от участия в премии. Том Круз и вовсе вернул награды, полученные за роли в фильмах. Такое же решение приняли Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало.

"Я его слепила из того, что было": Кинокритик Шнейдеров назвал премию "Золотой глобус" данью политкорректности

"Я его слепила из того, что было": Кинокритик Шнейдеров назвал премию "Золотой глобус" данью политкорректности

Скандал начался ещё в феврале, когда журналисты узнали, что среди 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премии, нет ни одного темнокожего. Также организаторов обвинили в коррупции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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