В России упростили процедуру назначения мер социальной поддержки граждан

В России вступил в силу закон, позволяющий автоматически назначать гражданам различные меры социальной поддержки без необходимости заранее подавать соответствующее заявление. Об этом пишет "Парламентская газета".

Документ предусматривает интеграцию в регионы Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Притом отмечается, что региональные службы и ведомства были подключены к базе данных с начала года, однако по закону не имели права пользоваться ею для определения мер поддержки россиян. Получалось, что чиновники либо собирали данные самостоятельно, либо перекладывали эту работу на самих граждан. Новый закон эту проблему решает, пояснили в Минтруда РФ.

"Все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов", — приводит издание слова замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра.

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