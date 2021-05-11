Вооружённый боевик уничтожен под Симферополем. Видео © Крыминформ

Силовики ликвидировали под Симферополем террориста, который оказал вооружённое сопротивление при задержании. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории Симферополя подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", — говорится в сообщении.

ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

А ранее ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", спецоперация прошла в девяти российских городах.

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