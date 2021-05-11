Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Вооружённый боевик уничтожен под Симферополем

Подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление.

11 мая 2021, 18:40

Вооружённый боевик уничтожен под Симферополем. Видео © Крыминформ

Силовики ликвидировали под Симферополем террориста, который оказал вооружённое сопротивление при задержании. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории Симферополя подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", — говорится в сообщении.

ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Сибири — видео

ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Сибири — видео

ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

А ранее ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", спецоперация прошла в девяти российских городах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1