Весь в чёрном и не прячет ружьё: Лайф публикует видео с напавшим на школу в Казани. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, где видно, как бывший 19-летний студент Ильназ Галявиев уверенным шагом идёт по улицам, чтобы спустя считаные минуты прямо с порога своей бывшей школы открыть огонь.