Весь в чёрном и не прячет ружьё: Лайф публикует видео с напавшим на школу в Казани
Молодой человек перед расправой с учениками гимназии спокойно шёл по улице и даже не пытался скрыть оружие, из которого позже откроет огонь.
Фото © LIFE
Весь в чёрном и не прячет ружьё: Лайф публикует видео с напавшим на школу в Казани. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, где видно, как бывший 19-летний студент Ильназ Галявиев уверенным шагом идёт по улицам, чтобы спустя считаные минуты прямо с порога своей бывшей школы открыть огонь.
На кадрах видно, что парень даже не пытается прятать оружие. При этом его наверняка видели прохожие, но никто не сообщил в полицию. Он одет во всё чёрное, с собой у него сумка и рюкзак. Напомним, что при нападении на школу он подорвёт СВУ. В пути будущий безжалостный убийца кому-то машет, даже не скрывая гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы Татарстана, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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