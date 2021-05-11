"Масштаб трагедии мог быть больше": Кузнецова рассказала, где напавший на казанскую школу заложил СВУ
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По её словам, в момент детонации никого не было рядом с эпицентром взрыва, кроме того, не загорелась проводка.
Напавший на казанскую гимназию № 175 подорвал в ней самодельное взрывное устройство, установленное в раздевалке. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
По её словам, более масштабной трагедии удалось избежать, поскольку на момент взрыва в раздевалке никого не оказалось.
"Осмотрев всё по маршруту этого — я человеком его не назову, — кто стрелял по нашим детям, мы видим, что [масштаб] трагедии мог бы быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и ещё некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент... Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва — оголённые провода висят, — то, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены. К счастью, [там] не оказалось детей", — отметила Кузнецова.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы Татарстана, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.