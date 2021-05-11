"Масштаб трагедии мог быть больше": Кузнецова рассказала, где напавший на казанскую школу заложил СВУ

"Осмотрев всё по маршруту этого — я человеком его не назову, — кто стрелял по нашим детям, мы видим, что [масштаб] трагедии мог бы быть гораздо больше. И взрывная волна, которая охватила раздевалку и ещё некоторые помещения, где могли бы находиться дети в этот момент... Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва — оголённые провода висят, — то, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены. К счастью, [там] не оказалось детей", — отметила Кузнецова.