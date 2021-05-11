СК опроверг информацию о заложенном в гимназии в Казани СВУ

В СКР опровергли информацию о заложенном в казанской гимназии взрывном устройстве. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, распространяемая информация не соответствует действительности.

"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", — отметила она.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога и привёл в действие СВУ. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы Татарстана, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

После в СМИ появилась информация о том, что напавший также мог заложить СВУ в школьной раздевалке. Эти данные и опровергли в СК.

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