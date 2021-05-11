"Ты не бог, ты гнида": Жители Казани оставили послание напавшему на школу
Незадолго до трагедии Ильназ Галявиев завёл дневник в соцсетях, где сообщил о планах и заявил о том, что является высшим существом на планете.
Жители Казани оставили послание напавшему на гимназию. Видео © LIFE
Возле стихийного мемориала на месте трагедии в Казани появилось послание 19-летнему Ильназу Галявиеву от жителей города. Ранее сообщалось, что парень называл себя богом и заявлял, что "явился в этот мир, чтобы избавиться от людей".
"Ты не бог, ты гнида", — гласит надпись на картонной табличке, которую примотали скотчем к забору у гимназии. Сюда же люди несут цветы и игрушки в память о погибших школьниках.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
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