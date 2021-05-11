Володин призвал обсудить отказ от анонимности в Интернете
Спикер ГД также предложил ужесточить практику выдачи лицензий на оружие и навести порядок с отпускаемыми врачами справками.
Спикер ГД Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе призвал обсудить отказ от анонимности в Интернете. Он считает, что принятых ранее изменений в законодательстве, чтобы подростки не попадали в виртуальные сообщества, доводящие до насилия и суицида, явно недостаточно.
"Звучат предложения уйти от анонимности в Интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объём контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", — пишет спикер ГД в своём телеграм-канале.
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Володин также добавил, что необходимо навести порядок с выдачей документов, дающих гражданам право покупать оружие. По его словам, врачи должны нести ответственность за фиктивные справки. Практика выдачи лицензий требует дополнительных законодательных решений, считает спикер.
"На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив", — пишет Володин.
Ранее Лайф писал, что на 12 мая планируется к рассмотрению в Госдуме законопроект об обороте оружия. Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Само оружие Ильназ Галявиев купил в Йошкар-Оле, предварительно оформив все необходимые разрешающие документы. Момент покупки попал на камеры наблюдения оружейной точки. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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