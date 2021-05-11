Володин призвал обсудить отказ от анонимности в Интернете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе призвал обсудить отказ от анонимности в Интернете. Он считает, что принятых ранее изменений в законодательстве, чтобы подростки не попадали в виртуальные сообщества, доводящие до насилия и суицида, явно недостаточно.

"Звучат предложения уйти от анонимности в Интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объём контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", — пишет спикер ГД в своём телеграм-канале.

Володин также добавил, что необходимо навести порядок с выдачей документов, дающих гражданам право покупать оружие. По его словам, врачи должны нести ответственность за фиктивные справки. Практика выдачи лицензий требует дополнительных законодательных решений, считает спикер.

"На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив", — пишет Володин.

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