Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных в Россию

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук якобы передавал секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ в Россию.

Глава СБУ отметил, что речь идёт об эпизоде 2020 года. По его словам, Медведчук направил своему коллеге Тарасу Козаку, находившемуся тогда в России, данные о личном составе и боевой подготовке секретного воинского подразделения ВСУ. Он считает, что эта информация предназначалась спецслужбам России.

"Так себе подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно ей (России. — Прим. Лайфа) предназначалась эта информация", — заявил Баканов.

Он также отметил, что сейчас Медведчук находится на Украине, но его точное местонахождение неизвестно, а Тарас Козак пребывает в России.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что двух депутатов Верховной рады заподозрили в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. При этом Венедиктова указала имена подозреваемых как "М" и "К". Но депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что под этими буквами "скрываются" именно Медведчук и Козак.

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