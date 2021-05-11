Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных в Россию
По его словам, политик якобы направил своему коллеге Тарасу Козаку данные о личном составе секретного воинского подразделения ВСУ.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук якобы передавал секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ в Россию.
Глава СБУ отметил, что речь идёт об эпизоде 2020 года. По его словам, Медведчук направил своему коллеге Тарасу Козаку, находившемуся тогда в России, данные о личном составе и боевой подготовке секретного воинского подразделения ВСУ. Он считает, что эта информация предназначалась спецслужбам России.
"Так себе подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно ей (России. — Прим. Лайфа) предназначалась эта информация", — заявил Баканов.
Он также отметил, что сейчас Медведчук находится на Украине, но его точное местонахождение неизвестно, а Тарас Козак пребывает в России.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что двух депутатов Верховной рады заподозрили в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. При этом Венедиктова указала имена подозреваемых как "М" и "К". Но депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что под этими буквами "скрываются" именно Медведчук и Козак.
В марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.
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