На Украине депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. Об этом сообщила в "Фейсбуке" генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

При этом Венедиктова обозначила имена подозреваемых как "М" и "К", но депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что под этими буквами "скрываются" именно Медведчук и Козак.

"Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение (предъявила обвинение. — Прим. Лайфа). Медведчук должен сидеть в тюрьме", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.

При этом ранее украинские СМИ сообщили, что дома у Медведчука в Киеве, а также в офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" прошли обыски.

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