На Украине депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
Генпрокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что парламентарии подозреваются в хищении "национальных ресурсов в Крыму".
Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO
Депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. Об этом сообщила в "Фейсбуке" генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
При этом Венедиктова обозначила имена подозреваемых как "М" и "К", но депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что под этими буквами "скрываются" именно Медведчук и Козак.
"Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение (предъявила обвинение. — Прим. Лайфа). Медведчук должен сидеть в тюрьме", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.
При этом ранее украинские СМИ сообщили, что дома у Медведчука в Киеве, а также в офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" прошли обыски.
Как ранее сообщал Лайф, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.
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