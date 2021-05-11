Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пять человек погибли в результате ДТП в Курганской области

Лайф публикует списки жертв и раненых. Среди погибших — один ребёнок.

11 мая 2021, 13:39
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Курганской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Audi Q7. В результате пять человек ранены и пять погибли. Об этом Лайфу сообщил источник.

Трагедия произошла в результате лобового столкновения. Погибли водитель Audi и четыре пассажира микроавтобуса. Лайф публикует списки раненых и скончавшихся.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 2

Раненые:

  1. Закиров Р., 1978 г.р.
  2. Суханова В., 1956 г.р.
  3. Камышева Л., 1974 г.р.
  4. Зайцева О., 1968 г.р.
  5. Мамедова Н., 1964 г.р.

Погибшие:

  1. Попова А., 2000 г.р.
  2. Камышев П., 1955 г.р.
  3. Бабушкин А., 1957 г.р.
  4. Мамедов С., 1956 г.р.
  5. Анна К., 2015 г.р.
В Сыктывкаре шесть подростков пострадали в ДТП, превратив "копейку" в груду металла

В Сыктывкаре шесть подростков пострадали в ДТП, превратив "копейку" в груду металла

А ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Хабаровском.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Напоминает фильм-катастрофу: лесной пожар под Курганом застал врасплох автомобилистов

5 мая, 19:01

На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "газелью"

сегодня в 02:30

Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани

сегодня в 14:44

Перед нападением на казанскую гимназию Галявиев пытался поджечь свою квартиру

сегодня в 14:28

Госдума проголосовала за разрыв налогового соглашения с Нидерландами

сегодня в 14:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1