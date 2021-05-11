Пять человек погибли в результате ДТП в Курганской области
Лайф публикует списки жертв и раненых. Среди погибших — один ребёнок.
Фото © LIFE
В Курганской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Audi Q7. В результате пять человек ранены и пять погибли. Об этом Лайфу сообщил источник.
Трагедия произошла в результате лобового столкновения. Погибли водитель Audi и четыре пассажира микроавтобуса. Лайф публикует списки раненых и скончавшихся.
Раненые:
- Закиров Р., 1978 г.р.
- Суханова В., 1956 г.р.
- Камышева Л., 1974 г.р.
- Зайцева О., 1968 г.р.
- Мамедова Н., 1964 г.р.
Погибшие:
- Попова А., 2000 г.р.
- Камышев П., 1955 г.р.
- Бабушкин А., 1957 г.р.
- Мамедов С., 1956 г.р.
- Анна К., 2015 г.р.
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