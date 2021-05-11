Российские истребители за день перехватили четыре самолёта НАТО
В последний раз аналогичный инцидент произошёл накануне над Чёрным морем.
Российские истребители за сутки перехватили четыре самолёта НАТО. Видео © Пресс-служба Южного военного округа
Российские лётчики за сегодняшний день перехватили четыре иностранных военных самолёта. Об этом сообщают пресс-службы Северного и Южного военных округов.
Первый перехват произошёл над Чёрным морем, где российский Су-30 сопроводил два французских истребителя Mirage 2000 вместе с самолётом-заправщиком KC-135. Другой инцидент произошёл у северных границ России — над Баренцевым морем. Там истребитель МиГ-31 перехватил патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС. В обоих случаях нарушения государственных границ допущено не было.
В последний раз российские истребители поднимались в воздух на перехват накануне. Тогда их целью также были французские Mirage 2000, замеченные над акваторией Чёрного моря.
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