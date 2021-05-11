Москалькова предложила повысить до 21 года возраст права на оружие после стрельбы в Казани

На сегодняшний день этот порог начинается с 18 лет. А Ильназу Галявиеву, который открыл огонь по ученикам гимназии, даже исполнилось 19.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена. Исключение, по её словам, может быть сделано лишь для тех, кто отслужил в Вооружённых силах РФ.

"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в вооружённых силах. Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия", — указала Москалькова.

Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, 21 ранен.