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СК возбудил дело по факту нападения боевика на силовиков в Крыму

49-летний житель Симферополя открыл стрельбу и оказал сопротивление при задержании во время спецоперации.

11 мая 2021, 19:40

ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников регионального управления ФСБ России во время антитеррористической спецоперации. Дело возбуждено в отношении 49-летнего жителя Симферополя.

СК возбудил дело по факту нападения боевика на силовиков в Крыму. Видео © СК

"Утром 11 мая житель Симферополя, препятствуя деятельности работников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю при выполнении ими оперативного задания, произвёл из огнестрельного оружия множественные выстрелы по троим сотрудникам спецподразделения", — сообщили в управлении.

Ответным огнём боевик был ликвидирован, правоохранители не пострадали. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Сотрудники СК и ФСБ устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Вооружённый боевик уничтожен под Симферополем

Вооружённый боевик уничтожен под Симферополем

А ранее ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", спецоперация прошла в девяти российских городах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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