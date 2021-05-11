СК возбудил дело по факту нападения боевика на силовиков в Крыму
49-летний житель Симферополя открыл стрельбу и оказал сопротивление при задержании во время спецоперации.
ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников регионального управления ФСБ России во время антитеррористической спецоперации. Дело возбуждено в отношении 49-летнего жителя Симферополя.
СК возбудил дело по факту нападения боевика на силовиков в Крыму. Видео © СК
"Утром 11 мая житель Симферополя, препятствуя деятельности работников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю при выполнении ими оперативного задания, произвёл из огнестрельного оружия множественные выстрелы по троим сотрудникам спецподразделения", — сообщили в управлении.
Ответным огнём боевик был ликвидирован, правоохранители не пострадали. Проведены все необходимые первоначальные следственные действия. Сотрудники СК и ФСБ устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.
А ранее ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", спецоперация прошла в девяти российских городах.
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