Нетаньяху предупредил о суровой расплате за ракетный обстрел Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против его страны.

"Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности... Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — сказал он в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.

В свою очередь, начальник Генштаба армии Авив Кохави сообщил о готовности расширить операцию в Газе, если потребуется. Он добавил, что армия Израиля уже атаковала склады и центры производства боеприпасов, уничтожила десятки боевиков, в том числе высокопоставленных. По словам министра обороны Бени Ганца, это "только начало".

Представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра между тем сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, ещё 203 человека ранены.

Ранее Лайф сообщал, что крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась накануне вечером. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.

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