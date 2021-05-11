Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Нетаньяху предупредил о суровой расплате за ракетный обстрел Израиля

Он подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не уничтожат все тоннели радикалов.

11 мая 2021, 21:44

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против его страны.

"Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности... Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", сказал он в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.

Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки

Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки

В свою очередь, начальник Генштаба армии Авив Кохави сообщил о готовности расширить операцию в Газе, если потребуется. Он добавил, что армия Израиля уже атаковала склады и центры производства боеприпасов, уничтожила десятки боевиков, в том числе высокопоставленных. По словам министра обороны Бени Ганца, это "только начало".

Представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра между тем сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, ещё 203 человека ранены.

Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа

Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа

Ранее Лайф сообщал, что крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась накануне вечером. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС

сегодня в 19:59

Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют людей из-за ракетного обстрела

сегодня в 19:10

Медведчук рассказал о результатах обыска у него и своём местонахождении

сегодня в 21:20

Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

сегодня в 22:16

"Казался спокойным, обычным": Знакомый рассказал о характере устроившего стрельбу в казанской гимназии

сегодня в 21:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1