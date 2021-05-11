Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки

Певец Влад Соколовский, ставший известным в 2007 году как один из участников группы "Бис", вместе с семьёй улетел на майские праздники в Израиль, о чём, должно быть, сейчас жалеет. Ещё несколько дней назад вместе с отцом — Андреем Соколовским — он вытанцовывал на улицах Тель-Авива под современные песни, а сейчас застрял в Ашкелоне под обстрелом движения ХАМАС.

Кадры из видео © Instagram / vs20

Всем происходящим певец делится в сториз в своём инстаграм-аккаунте vs20. Кадры по-настоящему жуткие. Когда начался обстрел, Влад с семьёй, которая живет в Ашкелоне, поехал домой, чтобы добраться до бомбоубежища, которое находится в подвале. И, только приехав, они узнали, что дверь в него закрыта на замок.

Кадры из видео © Instagram / vs20

Вместо этого Соколовский из окна дома снимал, как противоракетная установка "Железный купол" сбивает большинство снарядов, приближающихся к городу. Однако в результате обстрела в Ашкелоне всё же пострадал жилой дом. Шесть мирных жителей получили ранения, пишет RT.

Кадры из видео © Instagram / vs20

У Соколовского был авиабилет в Россию на 11 мая. Певец надеялся улететь домой этим рейсом, но из-за нестабильной обстановки его отменили. Сейчас Влад взял новый билет на 13-е число, но получится ли улететь — будет известно только ближе к делу.

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