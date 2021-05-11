Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки
С вечера понедельника, 10 мая, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 200 ракет. В этот момент Влад Соколовский с семьёй был на юго-западе страны, в городе Ашкелон.
Певец Влад Соколовский, ставший известным в 2007 году как один из участников группы "Бис", вместе с семьёй улетел на майские праздники в Израиль, о чём, должно быть, сейчас жалеет. Ещё несколько дней назад вместе с отцом — Андреем Соколовским — он вытанцовывал на улицах Тель-Авива под современные песни, а сейчас застрял в Ашкелоне под обстрелом движения ХАМАС.
Всем происходящим певец делится в сториз в своём инстаграм-аккаунте vs20. Кадры по-настоящему жуткие. Когда начался обстрел, Влад с семьёй, которая живет в Ашкелоне, поехал домой, чтобы добраться до бомбоубежища, которое находится в подвале. И, только приехав, они узнали, что дверь в него закрыта на замок.
Вместо этого Соколовский из окна дома снимал, как противоракетная установка "Железный купол" сбивает большинство снарядов, приближающихся к городу. Однако в результате обстрела в Ашкелоне всё же пострадал жилой дом. Шесть мирных жителей получили ранения, пишет RT.
У Соколовского был авиабилет в Россию на 11 мая. Певец надеялся улететь домой этим рейсом, но из-за нестабильной обстановки его отменили. Сейчас Влад взял новый билет на 13-е число, но получится ли улететь — будет известно только ближе к делу.
WOW-stars
Бородина похвасталась отдыхом в Дубае, но неумелый фотошоп лишил её не только коленок, но и уважения
сегодня в 15:17
Самойлова снялась в бикини рядом с Джиганом, и теперь фанаты гадают, кто из них родил четверых детей
сегодня в 13:13
Гузеева выложила честное фото с вечеринки, показав, как постарела 66-летняя Удовиченко
сегодня в 10:48
Самойлова снялась в бикини рядом с Джиганом, и теперь фанаты гадают, кто из них родил четверых детей
Выбор редакции
Рита Дакота показала свои голые снимки, которые ей запрещал выкладывать бывший муж
Отца Дмитрия Бикбаева нашли мёртвым в Новой Москве
Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани
Лайф снял с коптера казанскую школу, где произошла стрельба
"Закрылись, успокаивали детей": Учитель рассказал, как спасал школьников во время стрельбы в Казани
Комментариев: 0