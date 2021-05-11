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Бородина похвасталась отдыхом в Дубае, но неумелый фотошоп лишил её не только коленок, но и уважения

О том что звезда, как обычно, перестаралась с обработкой, ей в комментариях не сказал только ленивый.

11 мая 2021, 15:17

Фото © Instagram / borodylia

Известная 38-летняя телеведущая Ксения Бородина снова попала в неловкую ситуацию — и всё благодаря излишней любви к фотошопу. Звезда поделилась с подписчиками последним фото из Дубая, где она отдыхала с детьми. Ксения позировала на фоне колонны в окружении густых кустов и деревьев. Купальник с принтом под зебру и белые шорты подчёркивали загорелую кожу бывшей ведущей "Дома-2", однако поклонников смутила одна деталь.

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Стремясь к совершенству, Ксения обработала снимок, убрав всё лишнее и ненужное. К этому, видимо, звезда причислила и свои колени, которые случайно исчезли во время исправлений. Подписчики отметили, что из-за фотошопа ноги у ведущей стали неестественно худыми и разной длины.

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Какие дистрофичные ноги...

adubrovskaya

Зачем же столько фотошопа

bologovaelena8663

А где же коленочки? Фильтра перебор

jasya67

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Ксения уже не раз попадалась на обмане фанатов, поэтому они даже не стали слишком на неё злиться, смирившись. Их больше интересовал тот факт, что за всё время отпуска в Эмиратах телеведущая показывала лишь фото с детьми, но ни разу с мужем Курбаном, в браке с которым она состоит уже шесть лет. Любопытно, что бизнесмен тоже находился в ОАЭ с сыном, но, очевидно, проводил время вдали от остальной семьи.

"У неё аж слюна течёт": Боня высмеяла в ответ Бородину, назвав собачкой, которая без конца тявкает

"У неё аж слюна течёт": Боня высмеяла в ответ Бородину, назвав собачкой, которая без конца тявкает

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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