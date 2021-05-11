Бородина похвасталась отдыхом в Дубае, но неумелый фотошоп лишил её не только коленок, но и уважения
О том что звезда, как обычно, перестаралась с обработкой, ей в комментариях не сказал только ленивый.
Известная 38-летняя телеведущая Ксения Бородина снова попала в неловкую ситуацию — и всё благодаря излишней любви к фотошопу. Звезда поделилась с подписчиками последним фото из Дубая, где она отдыхала с детьми. Ксения позировала на фоне колонны в окружении густых кустов и деревьев. Купальник с принтом под зебру и белые шорты подчёркивали загорелую кожу бывшей ведущей "Дома-2", однако поклонников смутила одна деталь.
Стремясь к совершенству, Ксения обработала снимок, убрав всё лишнее и ненужное. К этому, видимо, звезда причислила и свои колени, которые случайно исчезли во время исправлений. Подписчики отметили, что из-за фотошопа ноги у ведущей стали неестественно худыми и разной длины.
Какие дистрофичные ноги...
Зачем же столько фотошопа
А где же коленочки? Фильтра перебор
Ксения уже не раз попадалась на обмане фанатов, поэтому они даже не стали слишком на неё злиться, смирившись. Их больше интересовал тот факт, что за всё время отпуска в Эмиратах телеведущая показывала лишь фото с детьми, но ни разу с мужем Курбаном, в браке с которым она состоит уже шесть лет. Любопытно, что бизнесмен тоже находился в ОАЭ с сыном, но, очевидно, проводил время вдали от остальной семьи.
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