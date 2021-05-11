Самойлова снялась в бикини рядом с Джиганом, и теперь фанаты гадают, кто из них родил четверых детей

33-летняя блогерша Оксана Самойлова отправилась вместе с мужем — рэпером Джиганом, тремя дочками и сыном на Мальдивы. Многодетная мама, стройной фигурой которой восхищаются многие подписчики, поспешила сразу же показать её в купальнике.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Бизнесвумен выложила в "Инстаграм" фото, где позирует вместе с возлюбленным на пляже. Оксана надела крошечное бикини, которое подчёркивало её пышный бюст и плоский живот, и шагала рядом с Джиганом с широкой улыбкой на лице.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Однако внимание пользователей привлекли не только соблазнительные формы многодетной мамы. Они отметили, что Оксана стала выглядеть совсем крошечной по сравнению с сильно раздавшимся в ширину супругом. Подписчики не упустили возможности пошутить на этот счёт и заподозрили Джигана в употреблении стероидов.

Фигура 🔥🔥🔥 Вы точно четырёх детей рожали? zhu_zhu.15ru

Фото © Instagram / iamgeegun

Тут я задумалась, кто из них четверых родил 😂 annaroxly

Джиган еле на фото поместился 💪 Ты куда так растёшь? 😃 archi.english

Кажется, что Джиган скоро лопнет

ch.prn.sss