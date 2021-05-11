Самойлова снялась в бикини рядом с Джиганом, и теперь фанаты гадают, кто из них родил четверых детей
Супруги улетели отдыхать в тёплые края, поселились на яхте и наслаждаются местной флорой и фауной. Но юзеров заинтересовали не только яркие пейзажи.
33-летняя блогерша Оксана Самойлова отправилась вместе с мужем — рэпером Джиганом, тремя дочками и сыном на Мальдивы. Многодетная мама, стройной фигурой которой восхищаются многие подписчики, поспешила сразу же показать её в купальнике.
Бизнесвумен выложила в "Инстаграм" фото, где позирует вместе с возлюбленным на пляже. Оксана надела крошечное бикини, которое подчёркивало её пышный бюст и плоский живот, и шагала рядом с Джиганом с широкой улыбкой на лице.
Однако внимание пользователей привлекли не только соблазнительные формы многодетной мамы. Они отметили, что Оксана стала выглядеть совсем крошечной по сравнению с сильно раздавшимся в ширину супругом. Подписчики не упустили возможности пошутить на этот счёт и заподозрили Джигана в употреблении стероидов.
Фигура 🔥🔥🔥 Вы точно четырёх детей рожали?
Фото © Instagram / iamgeegun
Тут я задумалась, кто из них четверых родил 😂
Джиган еле на фото поместился 💪 Ты куда так растёшь? 😃
Кажется, что Джиган скоро лопнет
Но если сейчас блогерша и рэпер выглядят как счастливая семья, то не так давно их чувствам пришлось пройти серьёзную проверку. В начале 2020 года Джиган в Майями угодил в реабилитационную клинику для лечения наркозависимых. При этом срыв у музыканта случился вскоре после долгожданного события — рождения сына. Отношения тогда накалились настолько, что Оксана объявила о намерении подать на развод. Однако позже всё же решила сохранить брак ради детей.
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