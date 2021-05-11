Гузеева выложила честное фото с вечеринки, показав, как постарела 66-летняя Удовиченко
Недавно актриса Лариса Удовиченко отметила своё 66-летие. А потом собралась для празднования со своими подругами. Кадры со встречи разместили у себя в инстаграмах Лариса Гузеева и Лариса Долина. И пользователи не могли не заметить, что звёзды выглядят на них по-разному.
В аккаунте Ларисы Долиной, которая сбросила 21 кг, у звёзд оказались странно вытянуты лица и разглажена кожа. "Когда-нибудь видели трёх Ларис вместе? Вот они, мы!" — задорно подписала один из кадров певица. И тут же нарвалась на критику юзеров. Пользователи заявили, что исполнительница отретушировала всех артисток на снимке, а себя — больше всех.
По фото сразу видно, кто автор😂, себя отфотошопила, остальные отдыхают
Ну зачем так жестоко фотошопиться? Мы же не дураки
При этом пользователи указали, что подруг без прикрас можно увидеть в инстаграме у Гузеевой. Звезда "Жестокого романса", видимо, решила не тратить время на фотошоп и оставила всё как есть. На кадре "три Ларисы" предстали уже с естественными морщинками.
А по-моему, она всех отфотошопила, Гузеева в своём аккаунте нормальная, живая, в отличие от этого фото
Лариса Удовиченко — советская и российская актриса, сыгравшая более чем в сотне фильмов, в том числе в комедии "На кого Бог пошлёт" и сериалах "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и "Место встречи изменить нельзя". Звезда удостоилась званий заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России. Подробнее о её биографии читайте на сайте uznayvse.ru.
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