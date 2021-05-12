Стрельба в Краснодаре: охранник элитного ЖК попал в больницу после конфликта с автоледи

ЖК "Адмирал" в Краснодаре, инцидент со стрельбой. Видео © Telegram / Типичный Краснодар

Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта, во время которого, по предварительным данным, в охранника жилого комплекса в Краснодаре выстрелили из травматического пистолета. Об этом сообщил руководитель пресс-службы городского УМВД Артём Коноваленко.

"Проводится проверка по факту конфликта охранника жилищного комплекса и неустановленных лиц, в ходе которого последние применили, по предварительным данным, травматическое оружие в отношении своего оппонента, причинив ему тем самым телесные повреждения", — сказал он.

По предварительным данным, охранник попал в больницу после конфликта с автоледи, управлявшей иномаркой. По словам очевидцев, мужчина не хотел пропускать женщину на закрытую территорию, автоледи вспылила. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что под Новосибирском в ходе ссоры убит экс-депутат местного горсовета. Очевидцы успели вызвать скорую помощь, однако пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.

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