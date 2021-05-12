Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани
Жители Кишинёва приносят цветы к зданию посольства РФ, где установили постамент и плакаты с надписью: "Казань, мы с тобой!"
Постамент около здания посольства РФ в Кишинёве. Фото © Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования российскому народу в связи с гибелью детей при стрельбы в гимназии в Казани. Она также передала слова поддержки пострадавшим в результате трагедии.
"Мы глубоко опечалены трагедией, которая произошла сегодня в школе Казани, столицы Республики Татарстан. Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии и приносим самые искренние соболезнования всему народу РФ", — говорится в сообщении на сайте главы республики.
"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз
К российскому посольству в Молдавии приносят цветы, на постаменте у входа в здание зажгли свечи в память о погибших, здесь же размещены плакаты "Казань, мы с тобой".
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз
вчера в 22:55
Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания
вчера в 22:35
Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию
вчера в 22:16
Выбор редакции
Шествие "Бессмертного полка" в Кишинёве возглавил Игорь Додон
Президент Молдавии объяснила, что ей мешает посетить Россию
"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз
"Его не узнать": Леонардо Ди Каприо поделился новым фото и напугал фанатов
Режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад в ведении войны против России
Комментариев: 0