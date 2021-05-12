Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани

Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования российскому народу в связи с гибелью детей при стрельбы в гимназии в Казани. Она также передала слова поддержки пострадавшим в результате трагедии.

"Мы глубоко опечалены трагедией, которая произошла сегодня в школе Казани, столицы Республики Татарстан. Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии и приносим самые искренние соболезнования всему народу РФ", — говорится в сообщении на сайте главы республики.

К российскому посольству в Молдавии приносят цветы, на постаменте у входа в здание зажгли свечи в память о погибших, здесь же размещены плакаты "Казань, мы с тобой".

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