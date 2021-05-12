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Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани

Жители Кишинёва приносят цветы к зданию посольства РФ, где установили постамент и плакаты с надписью: "Казань, мы с тобой!"

12 мая 2021, 01:14
<p>Постамент около здания посольства РФ в Кишинёве. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rusembmoldova/photos/a.919357574789219/4079657765425835/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Республике Молдова</a></p>

Постамент около здания посольства РФ в Кишинёве. Фото © Facebook / Посольство России в Республике Молдова

Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования российскому народу в связи с гибелью детей при стрельбы в гимназии в Казани. Она также передала слова поддержки пострадавшим в результате трагедии.

"Мы глубоко опечалены трагедией, которая произошла сегодня в школе Казани, столицы Республики Татарстан. Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии и приносим самые искренние соболезнования всему народу РФ", — говорится в сообщении на сайте главы республики.

"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз

"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз

К российскому посольству в Молдавии приносят цветы, на постаменте у входа в здание зажгли свечи в память о погибших, здесь же размещены плакаты "Казань, мы с тобой".

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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