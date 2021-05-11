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Под Новосибирском в ходе ссоры убит экс-депутат местного горсовета

Убийца порезал его ножом, а также избил, в результате чего мужчина скончался в больнице.

11 мая 2021, 16:22
<p>Фото © <a href="https://www.nsktv.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nsktv.ru</a></p>

Фото © nsktv.ru

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как в результате конфликта был убит бывший депутат местного горсовета. По данным регионального СУ СКР, инцидент произошёл вечером 10 мая на территории дачного комплекса "Бердский перекат" в Новосибирском районе. В ходе общения между 50-летним хозяином дома и его 46-летнем гостем произошла ссора.

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"Владелец дома на почве внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшему нанёс последнему множественные удары в область головы и туловища, а также ножевые ранения в область нижних конечностей", — говорится в сообщении СК.

Очевидцы успели вызвать скорую помощь, однако пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Как сообщал информационный портал "Тайга.инфо", погибшим оказался бывший начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, экс-депутат горсовета Иван Митряшин.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ставропольском крае женщина зарезала экс-сожителя из-за нежелания вновь сойтись с ней.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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