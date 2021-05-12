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В Коми объявлен режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов в реку

На водоёме устанавливаются боновые заграждения. Осуществляется мониторинг акватории реки.

12 мая 2021, 02:21
<p>В Усинске ввели режим ЧС из-за разлива нефти. Фото © VK / <a href="https://vk.com/usinskonline" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Усинск.Онлайн</a></p>

В Усинске ввели режим ЧС из-за разлива нефти. Фото © VK / Усинск.Онлайн

Власти города Усинска в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением радужной плёнки в местной реке Колве. Источник утечки нефти выявлен, оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов, сообщается на сайте регионального правительства.

"ООО СПАСФ "Природа" приступило к локализационным мероприятиям в районе 1-го и 4-го моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС, связанным с разливом нефти. Источник утечки нефти, который находится в НАО, практически у границы с МО ГО "Усинск", выявлен и остановлен", — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС РФ по Республике Коми уточнили, что на реке устанавливаются боновые заграждения. Осуществляется мониторинг акватории реки Колвы. На месте работает оперативная группа Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Глава Республики Коми Владимир Уйба взял ситуацию на личный контроль.

На нефтепроводе в Саратовской области произошёл разлив топлива

На нефтепроводе в Саратовской области произошёл разлив топлива

А ранее Лайф сообщал, что в Приморском крае неподалёку от бухты Стеклянной были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Очевидцы также пожаловались на запах мазута на побережье.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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