В Коми объявлен режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов в реку

Власти города Усинска в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением радужной плёнки в местной реке Колве. Источник утечки нефти выявлен, оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов, сообщается на сайте регионального правительства.

"ООО СПАСФ "Природа" приступило к локализационным мероприятиям в районе 1-го и 4-го моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС, связанным с разливом нефти. Источник утечки нефти, который находится в НАО, практически у границы с МО ГО "Усинск", выявлен и остановлен", — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС РФ по Республике Коми уточнили, что на реке устанавливаются боновые заграждения. Осуществляется мониторинг акватории реки Колвы. На месте работает оперативная группа Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Глава Республики Коми Владимир Уйба взял ситуацию на личный контроль.

А ранее Лайф сообщал, что в Приморском крае неподалёку от бухты Стеклянной были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Очевидцы также пожаловались на запах мазута на побережье.

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