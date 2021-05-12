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В США умер старейший актёр в мире Норман Ллойд

106-летний артист скончался в своём доме.

12 мая 2021, 02:42
<p>Норман Ллойл. Фото © "Кинопоиск"</p>

Норман Ллойл. Фото © "Кинопоиск"

Американский режиссёр, продюсер и актёр, сыгравший главного злодея в фильме Альфреда Хичкока "Диверсант", Норман Ллойд умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Он был старейшим в мире действующим актёром.

По данным Variety, 106-летний Норман Ллойл скончался в своём доме. Он получил известность после роли злодея Фрайя в фильме Хичкока в 1942 году. Но настоящую славу Ллойду принесла драма "Сент-Элсвер", где он сыграл врача.

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Ранее Лайф писал о смерти от коронавируса российского актёра Дмитрия Черных. Также он проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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