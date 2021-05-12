В США умер старейший актёр в мире Норман Ллойд
106-летний артист скончался в своём доме.
Норман Ллойл. Фото © "Кинопоиск"
Американский режиссёр, продюсер и актёр, сыгравший главного злодея в фильме Альфреда Хичкока "Диверсант", Норман Ллойд умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Он был старейшим в мире действующим актёром.
По данным Variety, 106-летний Норман Ллойл скончался в своём доме. Он получил известность после роли злодея Фрайя в фильме Хичкока в 1942 году. Но настоящую славу Ллойду принесла драма "Сент-Элсвер", где он сыграл врача.
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