В США умер старейший актёр в мире Норман Ллойд

Американский режиссёр, продюсер и актёр, сыгравший главного злодея в фильме Альфреда Хичкока "Диверсант", Норман Ллойд умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Он был старейшим в мире действующим актёром.

По данным Variety, 106-летний Норман Ллойл скончался в своём доме. Он получил известность после роли злодея Фрайя в фильме Хичкока в 1942 году. Но настоящую славу Ллойду принесла драма "Сент-Элсвер", где он сыграл врача.

Ранее Лайф писал о смерти от коронавируса российского актёра Дмитрия Черных. Также он проходил лечение от рака, что значительно ослабило его организм.

Авторы