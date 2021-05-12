В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой
Среди его воспитанниц были победительницы Олимпийских игр, рекордсменки и чемпионки мира.
Фото © kp.ru
2 мая в загородном доме в деревне Осоргино в Одинцовском районе Подмосковья полиция обнаружила тело пожилого мужчины. Оперативники установили, что погибший — 83-летний заслуженный тренер СССР Борис Гноевой.
"Оперативные службы обнаружили тело 83-летнего Бориса Гноевого. Мужчина скончался в загородном доме в деревне Осоргино. При первичном осмотре каких-либо признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Предварительно, Борис Александрович скончался от естественных причин", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Борис Александрович Гноевой был советским и российским заслуженным тренером по лёгкой атлетике, имел орден "Знак Почёта", а также воспитал не одного чемпиона. Например, самой известной его ученицей была Надежда Олизаренко, советская легкоатлетка, которая взяла золото на Олимпиаде 1980 года в Москве. Второй его именитой воспитанницей была Марина Степанова, которая в 1986 году стала чемпионкой Европы и рекордсменкой мира в беге на 400 метров.
Ранее Лайф писал о смерти пятикратного чемпиона России по мотокроссу Романа Коха, который умер во время тренировки. У опытного 33-летнего спортсмена, участвовавшего в чемпионатах мира, остались жена и несовершеннолетний ребёнок.
Выбор редакции
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Российскую легкоатлетку Ласицкене допустили до международных стартов
ФИФА поможет российским футболистам, оставшимся без зарплаты
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Комментариев: 0