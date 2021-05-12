Россия вышлет пресс-секретаря Посольства США
Ребекка Росс стала одним из десяти дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на действия американских властей.
Фото © Twitter / Rebecca Ross
Россия вышлет из страны пресс-секретаря Посольства США Ребекку Росс, поскольку она вошла в список десяти дипломатов США, симметрично объявленных персонами нон грата. Об этом сообщил "Коммерсант".
"Да, я в списке", — подтвердила Росс в разговоре с РИА "Новости".
Источник "Коммерсанта" в МИД РФ заявил, что это решение является не инициативой Москвы, а симметричным ответом на действия американских властей. Уже на протяжении некоторого времени назначенный пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне по неизвестным причинам не может оформить визу в США, поскольку его документы ранее вернули без какой-либо аргументации.
"Они (американцы. — Прим. Лайфа) ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причём без объяснения каких-либо причин. Речь идёт о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", — подчеркнул источник.
Как сообщал Лайф, ранее Белый дом в рамках новых санкций решил выслать из США часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры. Помимо предложения десяти американским дипломатам покинуть страну Москва рекомендовала послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.
Десять дипломатов США, объявленных персонами нон грата, должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
Лента новостей
Выбор редакции
Российские дипломаты устроили флешмоб в честь Дня Победы, исполнив "Катюшу" в разных уголках мира
МИД России объявил о высылке помощника атташе по вопросам обороны при Посольстве Румынии
Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме
Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
Комментариев: 0