Россия вышлет пресс-секретаря Посольства США

Россия вышлет из страны пресс-секретаря Посольства США Ребекку Росс, поскольку она вошла в список десяти дипломатов США, симметрично объявленных персонами нон грата. Об этом сообщил "Коммерсант".

"Да, я в списке", — подтвердила Росс в разговоре с РИА "Новости".

Источник "Коммерсанта" в МИД РФ заявил, что это решение является не инициативой Москвы, а симметричным ответом на действия американских властей. Уже на протяжении некоторого времени назначенный пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне по неизвестным причинам не может оформить визу в США, поскольку его документы ранее вернули без какой-либо аргументации.

"Они (американцы. — Прим. Лайфа) ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причём без объяснения каких-либо причин. Речь идёт о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", — подчеркнул источник.

Десять дипломатов США, объявленных персонами нон грата, должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

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