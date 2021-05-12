Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россия вышлет пресс-секретаря Посольства США

Ребекка Росс стала одним из десяти дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на действия американских властей.

12 мая 2021, 10:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/usembrupress" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rebecca Ross</a></p>

Фото © Twitter / Rebecca Ross

Россия вышлет из страны пресс-секретаря Посольства США Ребекку Росс, поскольку она вошла в список десяти дипломатов США, симметрично объявленных персонами нон грата. Об этом сообщил "Коммерсант".

"Да, я в списке", — подтвердила Росс в разговоре с РИА "Новости".

Источник "Коммерсанта" в МИД РФ заявил, что это решение является не инициативой Москвы, а симметричным ответом на действия американских властей. Уже на протяжении некоторого времени назначенный пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне по неизвестным причинам не может оформить визу в США, поскольку его документы ранее вернули без какой-либо аргументации.

"Они (американцы. — Прим. Лайфа) ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причём без объяснения каких-либо причин. Речь идёт о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", — подчеркнул источник.

В Госдепе заявили о продолжающихся переговорах с Москвой

В Госдепе заявили о продолжающихся переговорах с Москвой

Как сообщал Лайф, ранее Белый дом в рамках новых санкций решил выслать из США часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры. Помимо предложения десяти американским дипломатам покинуть страну Москва рекомендовала послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

Десять дипломатов США, объявленных персонами нон грата, должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Российские дипломаты устроили флешмоб в честь Дня Победы, исполнив "Катюшу" в разных уголках мира

9 мая, 10:32

МИД России объявил о высылке помощника атташе по вопросам обороны при Посольстве Румынии

вчера в 14:15

Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

сегодня в 09:51

Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа

сегодня в 10:36

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

сегодня в 10:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1