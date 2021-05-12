Одно слово из речи Путина по случаю Дня Победы переполошило британцев

Речь президента РФ Владимира Путина, которую он произнёс 9 Мая на Параде Победы в Москве, вызвала резонанс среди британцев. Издание Daily Mail утверждает, что российский лидер якобы изменил одно слово в своём выступлении, и это нашло отклик у аудитории из Соединённого Королевства.

"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе", — такие слова Путина приводятся в официальной стенограмме Кремля.

Daily Mail считает, что первоначально в речи было слово "един", но Владимир Путин в обращении изменил его на "один". Таким образом он подчеркнул, что на долю народа СССР легли основные тяготы в борьбе с нацистской Германией, утверждает издание. В связи с этим многие граждане Британии посчитали, что российский лидер несправедливо обделил заслуги союзников в своём выступлении.

"С августа 1941 по май 1945 года англичане помогали России продовольствием, горючим, оружием, танками и самолётами. Многие британцы погибли. Победа была общей", — гласят комментарии.

Однако были и те, кто поддержал Владимира Путина и назвал его слова справедливыми.

"Советский Союз — 24 млн человек. Великобритания, США — по 350 тысяч (число погибших. — Прим. Лайфа). В его словах есть смысл. Путин сказал, что русские в одиночку участвовали во многих ключевых сражениях, и это правда. Я уверен, что без огромных усилий со стороны России исход войны был бы другим. Британия и США были плохими союзниками", — написали другие пользователи.