Кузнецова предложила ввести премодерацию в Интернете
По мнению омбудсмена, такая мера могла бы предотвратить произошедшее в Казани.
Фото © ТАСС
Любая информация, которая появляется в российском сегменте Интернета, должна проходить процесс премодерации. Такое заявление сделала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Преступник (устроивший стрельбу в Казани. — Прим. Лайфа) опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации", — написала она. — Приобрёл оружие законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?"
Омбудсмен также задалась вопросом, почему в Татарстане на порядка 1400 школ приходится всего 576 психологов, а также почему охрану в регионе имеют только 1605 зданий общеобразовательных организаций из более чем 1800. По словам Кузнецовой, она обращается в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
"Тихий, спокойный, опрятный": Лайф узнал, как педагоги отзывались о задержанном за стрельбу в Казани
сегодня в 09:31
Украинская оппозиция выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани
сегодня в 09:24
"Я знала — там моя сестрёнка": Что говорят дети, которые прятались во время бойни в казанской школе
сегодня в 09:22
Напомним, стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.
Выбор редакции
"Пока молчаливы": Кузнецова навестила пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей
Facebook будет удалять посты о вакцинации от коронавируса, которые посчитает ложными
Одно слово из речи Путина по случаю Дня Победы переполошило британцев
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой
Комментариев: 0