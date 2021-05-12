Кузнецова предложила ввести премодерацию в Интернете

По мнению омбудсмена, такая мера могла бы предотвратить произошедшее в Казани.

Любая информация, которая появляется в российском сегменте Интернета, должна проходить процесс премодерации. Такое заявление сделала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

"Преступник (устроивший стрельбу в Казани. — Прим. Лайфа) опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации", — написала она. — Приобрёл оружие законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?"

Омбудсмен также задалась вопросом, почему в Татарстане на порядка 1400 школ приходится всего 576 психологов, а также почему охрану в регионе имеют только 1605 зданий общеобразовательных организаций из более чем 1800. По словам Кузнецовой, она обращается в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов.