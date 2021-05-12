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Кузнецова предложила ввести премодерацию в Интернете

По мнению омбудсмена, такая мера могла бы предотвратить произошедшее в Казани.

12 мая 2021, 09:41
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Любая информация, которая появляется в российском сегменте Интернета, должна проходить процесс премодерации. Такое заявление сделала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

"Преступник (устроивший стрельбу в Казани. — Прим. Лайфа) опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации", — написала она. — Приобрёл оружие законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?"

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Омбудсмен также задалась вопросом, почему в Татарстане на порядка 1400 школ приходится всего 576 психологов, а также почему охрану в регионе имеют только 1605 зданий общеобразовательных организаций из более чем 1800. По словам Кузнецовой, она обращается в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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