Решимость Путина и русские красавицы: китайцы пришли в восторг от Парада Победы в Москве
Зрителей из Поднебесной вдохновила решимость российского лидера дать отпор поднимающему голову нацизму и защитить подлинную мировую историю.
Фото © Минобороны РФ
Китайский портал Guancha опубликовал материал, посвящённый параду Победы в Москве. Читателей впечатлило празднование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Особенно их восхитила речь президента РФ Владимира Путина.
На параде Путин назвал 9 Мая священным праздником для России, который останется таким навсегда. Однако, по словам российского лидера, сейчас в мире многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение. Президент России также напомнил, что нельзя забывать уроки Второй мировой войны, а забывшим нет прощения.
Такая речь Путина вызвала активный интерес китайский зрителей. Они восхитились его "темпераментом и решимостью отвечать неонацистам". По мнению жителей Понебесной, "Россия и в этот раз не позволит себе проиграть".
"Сегодня люди помнят день высадки в Нормандии, но забывают о плоти и крови, которыми выложен путь от Москвы до Берлина", — посетовал ещё один читатель.
Некоторые пользователи дали оценку позиции Запада в отношении роли России во Второй мировой. Они с негодованием заметили, что США поспешили "стереть вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников".
"В настоящее время Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна!" — согласился с предыдущим комментатором ещё один читатель.
Другого пользователя больше впечатлило то, насколько "красивые русские девушки-военные". Внимание ещё одного комментатора привлекла авиационная часть парада. По его мнению, российский истребитель Су-57 прекрасен.
Напомним, 9 Мая на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение сводным оркестром песни "Победа остаётся молодой". Президент страны Владимир Путин поздравил всех с праздником и заметил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником. А вечером над столицей прогремел масштабный салют из 12 тысяч залпов.
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