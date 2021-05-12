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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Жертвами стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и 9-летний мальчик.

12 мая 2021, 03:33
<p>Фото © ГУ МЧС России по Алтайскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ночной пожар унёс жизни двух взрослых и девятилетнего мальчика в селе Красный Алтай. Их тела были обнаружены под обрушившимися конструкциями сгоревшего жилого дома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

"Ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находилось шесть человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребёнком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли", — уточнили в управлении.

Жертвами стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и 9-летний мальчик. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины возгорания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Семья с маленьким ребёнком погибла при пожаре под Архангельском

Семья с маленьким ребёнком погибла при пожаре под Архангельском

Ранее Лайф рассказывал, что в одной омской деревне пожар уничтожил половину домов: сгорело 25 построек.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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