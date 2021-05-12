Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Жертвами стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и 9-летний мальчик.
Фото © ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ночной пожар унёс жизни двух взрослых и девятилетнего мальчика в селе Красный Алтай. Их тела были обнаружены под обрушившимися конструкциями сгоревшего жилого дома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.
"Ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находилось шесть человек, начался пожар. Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребёнком смогли покинуть помещение, однако его два сына и родственница остались внутри и погибли", — уточнили в управлении.
Жертвами стали 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и 9-летний мальчик. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины возгорания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Ранее Лайф рассказывал, что в одной омской деревне пожар уничтожил половину домов: сгорело 25 построек.
Выбор редакции
На Камчатке произошёл пожар в интернате для детей-сирот
Житель Алтая так понравился себе в зеркале, что оторвал и унёс его из лифта
Омбудсмен рассказала о семье задержанного за стрельбу в казанской гимназии
Решимость Путина и русские красавицы: Китайцы пришли в восторг от Парада Победы в Москве
Россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья
Комментариев: 0